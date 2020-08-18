Лондон рассчитывает на соглашение с ЕС в сентябре, переговоры в Брюсселе продолжаются

Великобритания по-прежнему считает, что может договориться о торговом соглашении с Евросоюзом в следующем месяце.

Об этом заявил представитель премьер-министра, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Во вторник в Брюсселе начнется седьмой раунд переговоров и Лондон заявил, что переговорщики "продолжат восполнять пробелы".

Обе стороны по-прежнему не пришли к единому мнению по поводу правил конкуренции, прав на рыбную ловлю и порядка обеспечения соблюдения соглашения.

Переговоры на этой неделе - последний запланированный раунд переговоров перед осенью, хотя обе стороны ранее заявили, что переговоры будут продолжены в сентябре.

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье во вторник вечером пообедает с британским коллегой Дэвидом Фростом, а переговоры завершатся в пятницу.

После последнего раунда переговоров в Лондоне Барнье обвинил Великобританию в том, что она не демонстрирует "готовность выйти из тупика" по сложным вопросам.

Он добавил, что соглашение будет необходимо к октябрю и "не позднее", чтобы его можно было ратифицировать до того, как текущий переходный период после Brexit закончится в декабре.

Фрост сказал, что предложения ЕС выйти из тупика не соответствуют "фундаментальным принципам, которые мы неоднократно разъясняли".

Но он сказал, что Великобритания, которая до сих пор настаивала на ряде отдельных соглашений в различных областях, также была готова рассмотреть "более простую" структуру соглашения.

Он добавил, что ЕС продемонстрировал "прагматический подход" к требованиям Британии ограничить роль Суда ЕС после окончания переходного периода.