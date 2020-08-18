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Кондитерська фабрика в Англії тестує всіх працівників через спалах коронавірусу

Вівторок, 18 серпня 2020, 17:21

На кондитерській фабриці на півночі Англії протестують усіх 1600 працівників через спалах коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС

На кондитерській фабриці компанії Bakkavor у місті Ньюорк, що на півночі Англії, тестують на коронавірус усіх працівників - близько 1600 осіб, після виявлення спалаху. 

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Спершу повідомили про близько 20 хворих, згодом понад 30, після чого керівництво вирішило з міркувань безпеки тестувати усіх без винятку працівників. 

На цей час відомі результати тестів 701 людини, у 72 підтвердили зараження. 

Фабрика готує десерти для мереж супермаркетів Tesco і Waitrose.

Нагадаємо, наприкінці червня в британському Уельсі через спалах коронавірусу закривали одну з найбільших фабрик курятини. Там захворіли понад 150 із пів тисячі працівників.

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