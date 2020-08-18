Кондитерська фабрика в Англії тестує всіх працівників через спалах коронавірусу
На кондитерській фабриці на півночі Англії протестують усіх 1600 працівників через спалах коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.
На кондитерській фабриці компанії Bakkavor у місті Ньюорк, що на півночі Англії, тестують на коронавірус усіх працівників - близько 1600 осіб, після виявлення спалаху.
Спершу повідомили про близько 20 хворих, згодом понад 30, після чого керівництво вирішило з міркувань безпеки тестувати усіх без винятку працівників.
На цей час відомі результати тестів 701 людини, у 72 підтвердили зараження.
Фабрика готує десерти для мереж супермаркетів Tesco і Waitrose.
Нагадаємо, наприкінці червня в британському Уельсі через спалах коронавірусу закривали одну з найбільших фабрик курятини. Там захворіли понад 150 із пів тисячі працівників.