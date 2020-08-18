Кондитерская фабрика в Англии тестирует всех работников из-за вспышки коронавируса

На кондитерской фабрике на севере Англии протестируют всех 1600 работников из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

На кондитерской фабрике компании Bakkavor в городе Ньюорк, что на севере Англии, тестируют на коронавирус всех работников - около 1600 человек, после обнаружения возгорания.

Сначала сообщили о 20 больных, впоследствии более 30, после чего руководство решило из соображений безопасности тестировать всех без исключения работников.

В настоящее время известны результаты тестов 701 человека, у 72 подтвердили заражение.

Фабрика готовит десерты для сетей супермаркетов Tesco и Waitrose.

Напомним, в конце июня в британском Уэльсе из-за вспышки коронавируса закрывали одну из крупнейших фабрик курятины. Там заболели более 150 из полтысячи работников.