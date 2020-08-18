Швейцарія додала в карантинний список Бельгію та курортні острови Іспанії

Міністерство охорони здоров'я Швейцарії додало іспанські Балеарські острови та Бельгію, а також кілька інших країн в карантинний список.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Кожна з доданих країн була включена в список через те, що число нових випадків інфікування перевищило встановлений урядом Швейцарії поріг в 160 на 100 000 жителів.

Хоча материкова Іспанія була включена в список ще 5 серпня, Балеарські острови, в тому числі популярні курортні напрямки Майорка, Ібіца, Менорка і Форментера, разом з Канарськими островами не були в списку.

Тепер все мандрівники з материкової Іспанії, а також з Балеарських островів повинні будуть пройти 10-денний карантин після прибуття (прибулі з Канарських островів не підлягатимуть карантину).

Зараз в карантинний список Швейцарії включені 53 країни, Україна до списку не входить.

За офіційними оцінками, 16 тисяч осіб в даний час знаходяться на карантині в Швейцарії після повернення з країн з високим ризиком зараження.