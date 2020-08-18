Швейцария добавила в карантинный список Бельгию и курортные острова Испании

Министерство здравоохранения Швейцарии добавило испанские Балеарские острова и Бельгию, а также несколько других стран в карантинный список.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Каждая из добавленных стран была включена в список из-за того, что число новых случаев инфицирования превысило установленный правительством Швейцарии порог в 160 на 100 000 жителей.

Хотя материковая Испания была включена в список еще 5 августа, Балеарские острова, в том числе популярные курортные направления Майорка, Ибица, Менорка и Форментера, вместе с Канарскими островами не были в списке.

Теперь все прибывающие с материковой Испании, а также с Балеарских островов должны будут пройти 10-дневный карантин (прибывшие с Канарских островов не будут подвергаться карантину).

Сейчас в карантинный список Швейцарии включены 53 страны, Украина в список не входит.

По официальным оценкам, 16 тысяч человек в настоящее время находятся на карантине в Швейцарии после возвращения из стран с высоким риском заражения.