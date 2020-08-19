У Кремлі підтвердили підготовку "нормандської" зустрічі на рівні помічників лідерів країн

У Кремлі підтвердили можливість зустрічі країн "нормандської четвірки" на рівні помічників лідерів.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс Україна", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков.

"Я не знаю, чи домовились про остаточну дату. Знаю, що підготовка до такої зустрічі велася, контакти здійснювалися", - сказав він у коментарі ЗМІ, відповідаючи на запитання щодо того, чи правдива інформація про зустріч помічників лідерів держав у Парижі 28 серпня.

Пєсков додав також, що на зустрічі обговорюватимуть прогрес із реалізацією раніше досягнутих домовленостей.

Раніше журналіст Сергій Гармаш, залучений Україною до роботи Тристоронньої контактної групи як представник ОРДЛО, повідомляв, що "нормандська" зустріч на рівні радників може відбутися 28 серпня. За його словами, участь у ній можуть взяти голова Офісу президента України Андрій Єрмак і з російського боку - заступник глави адміністрації Владіміра Путіна Дмитрій Козак.

Нагадаємо, наприкінці липня Росія заявляла, що виходить із нормандських переговорів на рівні радників лідерів держав: Козак написав листа раднику канцлера Німеччини Ангели Меркель з копіями для представників Франції та України, у якому назвав переговори по Донбасу на рівні радників безглуздими і запропонував від них відмовитися.

В МЗС України заявили, що поки не бачать підстав говорити про руйнування нормандського формату через цей лист та що мінський процес не функціонуватиме без нормандських зустрічей.

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