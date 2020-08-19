В Кремле подтвердили подготовку "нормандской" встречи на уровне помощников лидеров стран

В Кремле подтвердили возможность встречи стран "нормандской четверки" на уровне помощников лидеров.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил прессекретар президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не знаю, договорились об окончательной дате. Знаю, что подготовка к такой встрече велась, контакты осуществлялись", - сказал он в комментарии СМИ, отвечая на вопрос о том, действительно ли возможна встреча помощников глав государств в Париже 28 августа.

Песков добавил также, что на встрече будет обсуждаться прогресс с реализацией ранее достигнутых договоренностей.

Ранее журналист Сергей Гармаш, привлеченный Украиной к работе Трехсторонней контактной группы как представитель ОРДЛО, сообщал, что "нормандская" встреча на уровне советников может состояться 28 августа. По его словам, участие в ней могут принять председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак и с российской стороны - заместитель главы администрации Владимира Путина Дмитрий Козак.

Напомним, в конце июля Россия заявляла, что выходит из нормандских переговоров на уровне советников лидеров государств: Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором назвал переговоры по Донбассу на уровне советников "бессмысленными" и предложил от них отказаться.

В МИД Украины заявили, что пока не видят оснований говорить о разрушении нормандского формата через это письмо и что минский процесс не будет функционировать без нормандских встреч.

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