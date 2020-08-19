У Німеччині починають суд над чоловіком, який торік зіштовхнув жінку з дитиною під потяг

У Німеччині починають суд над чоловіком, який торік зіштовхнув незнайому жінку і її 8-річного сина під прибуваючий потяг.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

Випадок стався 29 липня 2019 року на залізничній станції у Франкфурті. Жінку та її 8-річного сина незнайомий чоловік зіштовхнув на колії під прибуваючий швидкісний поїзд ICE. Жінці вдалося врятуватися, але дитина отримала смертельні травми.

Зловмисник намагався зіштовхнути на колію ще одну людину, 78-річну пані, але йому це не вдалося. Після цього він спробував утекти, однак його ще до прибуття поліції затримали свідки події.

Чоловік виявився 40-річним Хабте Арая, вихідцем з Еритреї, батьком трьох дітей. З’ясувалося, що він страждає на параноїдальну шизофренію і на момент скоєного у нього стався напад.

Встановлено, що він ніяк не був знайомий із жертвами і не був у стані наркотичного та алкогольного сп’яніння.

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Чоловікові інкримінують вбивство та замах на вбивство. Прокурори заявляють, що у нього все ж була певна спроможність контролювати свої дії і його можуть визнати винним.

Невдовзі після трагедії небайдужі з усього світу зібрали для родини загиблого хлопчика понад 100 тисяч євро.

Випадок також спровокував чергову хвилю дебатів у Німеччині про взаємозв'язок між імміграцією та злочинністю.

Сам Арая потрапив до Німеччини легально, в’їхавши зі Швейцарії, де отримав притулок у 2009 році. За даними поліції, у нього були неприємності з законом після інциденту в Цюриху, але чоловік не був внесений до баз даних людей, які вважаються небезпечними, і міг вільно перетинати кордони.