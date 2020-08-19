В Германии начинают суд над человеком, столкнувшим женщину с ребенком под поезд

В Германии начинают суд над мужчиной, который в прошлом году столкнул незнакомую женщину и ее 8-летнего сына под прибывающий поезд.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

Случай произошел 29 июля 2019 года на железнодорожной станции во Франкфурте. Женщину и ее 8-летнего сына незнакомый мужчина столкнул на рельсы под прибывающий скоростной поезд ICE. Женщине удалось спастись, но ребенок получил смертельные травмы.

Злоумышленник пытался столкнуть на пути еще и 78-летнюю женщину, но ему это не удалось. После этого он попытался убежать, однако его еще до прибытия полиции задержали свидетели происшествия.

Мужчина оказался 40-летним Хабте Арая, выходцем из Эритреи, отцом троих детей. Выяснилось, что он страдает параноидальной шизофренией и в момент совершенного преступления у него случился приступ.

Установлено, что он не был знаком с жертвами и не был в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

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Прокуроры заявляют, что у него все же была определенная способность контролировать свои действия и его могут признать виновным в убийстве.

Мужчине инкриминируют убийство и покушение на убийство.

Вскоре после трагедии неравнодушные со всего мира собрали для семьи погибшего мальчика более 100 тысяч евро.

Случай также спровоцировал очередную волну дебатов в Германии о взаимосвязи между иммиграцией и преступностью.

Сам Арая попал в Германию легально, въехав из Швейцарии, где получил убежище в 2009 году. По данным полиции, у него были неприятности с законом после инцидента в Цюрихе, но мужчина не был внесен в базы данных людей, которые считаются опасными, и мог свободно пересекать границы.