У Франції почали вимагати результат тесту від авіапасажирів з 16 країн

У Франції почало діяти нововведення про обов’язкову довідку про негативний результат тесту на коронавірус для пасажирів, які прибувають з 16 "країн ризику".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

З 1 серпня пасажири старші 11 років, які прибувають авіарейсами з "країн ризику", повинні надати в аеропорту довідку про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений менш ніж за 72 години до вильоту.

Це стосується осіб, які і за чинних обмежень мають право в’їзду на територію країни – громадян Франції або осіб, які мають дозвіл на постійне проживання у Франції.

16 "країнами ризику" Франція визначила США, Сербію, Туреччину, ПАР, Алжир, Бахрейн, Бразилію, ОАЕ, Індію, Ізраїль, Кувейт, Мадагаскар, Оман, Панаму, Перу і Катар.

Протягом першого дня дії нових правил в аеропортах Руассі та Орлі тест здали 556 із близько 2670 прибулих пасажирів.

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