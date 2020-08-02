Франция начала требовать результат теста от авиапассажиров из 16 стран

Во Франции начало действовать нововведение о справке об отрицательном тесте на коронавирус для пассажиров, прибывающих из 16 "стран риска".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

С 1 августа пассажиры старше 11 лет, которые прибывают авиарейсами из "стран риска", должны предоставить в аэропорту справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанном менее чем за 72 часа до вылета.

Это касаетсялиц, которые сейчас имеют право въезда на территорию страны - граждан Франции или имеющих разрешение на постоянное проживание во Франции.

16 "странами риска" Франция определила США, Сербию, Турцию, ЮАР, Алжир, Бахрейн, Бразилию, ОАЭ, Индию, Израиль, Кувейт, Мадагаскар, Оман, Панама, Перу и Катар.

В первый день действия новых правил в аэропортах Руасси и Орли тест сдали 556 из около 2670 прибывших пассажиров.

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