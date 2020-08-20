Литва закрывает въезд Лукашенко

МИД Литвы внес исполняющего обязанности президента Беларуси Александра Лукашенко в список невъездных.

Об этом заявил глава ведомства Линас Линкявичюс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Страна запретила въезд еще 31 белорусскому чиновнику. Министр Литвы не стал раскрывать весь список, но уточнил, что в него попали должностные лица, представляющие ОМОН, КГБ и избирательную комиссию.

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Список уже передан на утверждение в МВД Литвы.

Ранее Литва отказалась признавать результаты выборов президента Беларуси, победу на которых, согласно официальным данным, получил Александр Лукашенко. Соответствующее решение принял Сейм республики.

Как сообщалось ранее, саммит ЕС договорился о санкциях в отношении Беларуси, а также объявил, что не признает результаты выборов президента Беларуси.

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