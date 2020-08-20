Кандитат у канцлери Німеччини: Лукашенко має піти

Віцеканцлер Німеччини і кандидат у канцлери від соціал-демократів Олаф Шольц вважає, що виконувач обов’язків президента Білорусі Александр Лукашенко повинен покинути свій пост.

Про це він заявив в середу, 19 серпня, в інтерв'ю виданням Funke Mediengruppe, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Нинішній правитель Лукашенко втратив усіляку легітимність і повинен піти у відставку", - сказав Шольц.

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Він підкреслив, що ЄС повинен мати на увазі прагнення демократичного руху в Білорусі мати "хороші і дружні відносини як з Росією, так і з Євросоюзом".

"Ми повинні активно підтримувати процес самостійного визначення громадян Білорусі. Мова не йде про створення нових сфер впливу", - додав віцеканцлер Німеччини.

Раніше глава німецького Бундестагу Вольфганг Шойбле заявив, що для нього є очевидним кінець режиму Лукашенка в Білорусі.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що ЄС підтримає білоруське громадянське суспільство, але важливо, щоб опозиція сама вирішила, чого хоче.