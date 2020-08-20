Кандитат в канцлеры Германии: Лукашенко должен уйти

Вице-канцлер Германии и кандидат в канцлеры от социал-демократов Олаф Шольц считает, что исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко должен покинуть свой пост.

Об этом он заявил в среду, 19 августа, в интервью изданию Funke Mediengruppe, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Нынешний правитель Лукашенко потерял всякую легитимность и должен уйти в отставку", - сказал Шольц.

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Он подчеркнул, что ЕС должен иметь в виду стремление демократического движения в Беларуси иметь "хорошие и дружеские отношения как с Россией, так и с Евросоюзом".

"Мы должны активно поддерживать процесс самостоятельного определения граждан Беларуси. Речь не идет о создании новых сфер влияния", - добавил вице-канцлер Германии.

Ранее глава немецкого Бундестага Вольфганг Шойбле заявил, что для него является очевидным конец режима Лукашенко в Беларуси.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС поддержит белорусское гражданское общество, но важно, чтобы оппозиция сама решила, чего хочет.