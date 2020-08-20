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Чоловік, який спровокував низку ДТП у Берліні, виявився психічно хворим

Четвер, 20 серпня 2020, 15:53

Психіатрична експертиза щодо чоловіка, який вчора у Берліні спровокував низку ДТП, підтвердила, що він має проблеми з психічним здоров’ям.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Нагадаємо, у вівторок ввечері на трасі А100 сталося щонайменше три серйозні дорожньо-транспортні пригоди, у яких постраждали шестеро людей, троє з них - серйозно. 

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За даними очевидців, один з учасників руху на авто навмисно протаранив інший автомобіль, мотоцикл і скутер. Потім він зупинив машину і поставив на дорозі контейнер для боєприпасів. 

Поліція затримала винуватця - 30-річного вихідця з Іраку, та спершу не виключала ісламістських мотивів. 

Сьогодні речник прокуратури повідомив висновки психіатричної експертизи. У них зазначається, що чоловік був у стані "дивної релігійної манії".

У прокуратурі не виключають, що через стан психічного здоров’я його визнають неосудним. Раніше він не потрапляв у поле зору правоохоронців як потенційний злочинець, хоча вже мав проблеми з законом за опір правоохоронцям.

З’ясувалося, що чоловік ще у 2017 році отримав відмову в отриманні притулку і мав бути депортований, але зміг залишитися у Німеччині через те, що країна призупинила депортацію шукачів притулку до Іраку.

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