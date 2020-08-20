Мужчина, спровоцировавший ряд ДТП в Берлине, оказался психически больным

Психиатрическая экспертиза в отношении мужчины, который вчера в Берлине спровоцировал ряд ДТП, подтвердила, что у него есть проблемы с психическим здоровьем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Напомним, во вторник вечером на трассе А100 произошло по меньшей мере три серьезных дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали шесть человек, трое из них - серьезно.

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По данным очевидцев, один из участников движения на авто намеренно протаранил другой автомобиль, мотоцикл и скутер. Затем он остановил машину и поставил на дороге контейнер для боеприпасов.

Полиция задержала виновника - 30-летнего выходца из Ирака, и сначала не исключала исламистских мотивов.

Сегодня пресс-секретарь прокуратуры сообщил выводы психиатрической экспертизы. В них отмечается, что мужчина был в состоянии "странной религиозной мании".

В прокуратуре не исключают, что по состоянию психического здоровья его признают невменяемым. Ранее он не попадал в поле зрения правоохранителей как потенциальный преступник, хотя уже имел проблемы с законом за сопротивление правоохранителям.

Выяснилось, что мужчина еще в 2017 году получил отказ в получении убежища и должен был быть депортирован, но смог остаться в Германии из-за того, что страна приостановила депортацию просителей убежища в Ирак.