Словенія внесла Україну в "червоний список" - після в’їзду самоізоляція

Словенія внесла Україну до "червоного списку", тож з 21 серпня особи, які прибувають з України, повинні пройти обов’язкову самоізоляцію.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні оновлення опубліковані на сайті словенського уряду.

Згідно з нововведенням, з 06:00 21 серпня на 14-денну самоізоляцію мають вирушити всі, хто прибуває до Словенії з України, окрім окремих категорій громадян, щодо яких діють інші правила.

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У "червоному списку" Словенії - 74 держави. Окрім України, у ньому фігурують Росія, Молдова, Сербія, Чорногорія, Хорватія, Албанія, Бельгія та інші. У "зеленому списку" Словенії 19 країн, після повернення з яких самоізоляція не потрібна.

Словенія - одна з чотирьох десятків держав, відкритих для в'їзду українців.

Як повідомлялося, минулого тижня український уряд знову змінив правила в’їзду в Україну з-за кордону, залишивши, зокрема, один критерій для визначення іноземної країни як "держави зі значним поширенням COVID-19".

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