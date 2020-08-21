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Словения внесла Украину в "красный список" - после въезда самоизоляция

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Словения внесла Украину в "красный список" - после въезда самоизоляция

Пятница, 21 августа 2020, 08:23

Словения внесла Украину в "красный список" и с 21 августа лица, прибывающие из Украины, должны пройти обязательную самоизоляцию.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие обновления опубликованы на сайте словенского правительства.

Согласно нововведениям, с 06:00 21 августа на 14-дневную самоизоляцию должны отправиться все, кто прибывает в Словению из Украины, кроме отдельных категорий граждан, в отношении которых действуют другие правила.

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В "красном списке" Словении 74 государства. Кроме Украины, в нем фигурируют Россия, Молдова, Сербия, Черногория, Хорватия, Албания, Бельгия и другие. В "зеленом списке" Словении 19 стран, по возвращении из которых самоизоляция не нужна.

Словения - одно из четырех десятков государств, открытых для въезда украинцев.

Как сообщалось, на прошлой неделе украинское правительство снова изменило правила въезда в Украину из-за границы, оставив, в частности, один критерий для определения иностранного государства как "государства со значительным распространением COVID-19".

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