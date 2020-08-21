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Президент Європейської ради відклав весілля, щоб уникнути самоізоляції

П'ятниця, 21 серпня 2020, 08:59

Президент Європейської ради Шарль Мішель відклав своє весілля, яке мало відбутися у Франції цими вихідними, щоб уникнути карантину після повернення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Перенесення весілля підтвердив речник Мішеля. Вперше про це повідомила бельгійська газета Le Soir.

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Мішель і його партнерка Амелі Дербодреньян, у яких двоє дітей, мали побратися в суботу в Монмеяні, селі на південному сході Франції.

Однак цей регіон класифікується міністерством закордонних справ Бельгії як "помаранчева зона", що означає, що колишньому прем'єр-міністру, а нині голові Євроради доведеться ізолюватися після повернення до Бельгії.

Нагадаємо, нещодавно вийшла заміж також прем'єрка Данії Метте Фредеріксен, весілля якої переносилося двічі, зокрема, через коронавірусну кризу. 

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