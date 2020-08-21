Президент Европейского совета отложил свадьбу, чтобы избежать самоизоляции

Президент Европейского совета Шарль Мишель отложил свою свадьбу, которая должна была состояться во Франции в эти выходные, чтобы избежать карантина после возвращения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Перенос свадьбы подтвердил прес-секретарь Мишеля. Впервые об этом сообщила бельгийская газета Le Soir.

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Мишель и его партнерша Амели Дербодреньян, у которых двое детей, должны были пожениться в субботу в Монмеяне, деревне на юго-востоке Франции.

Однако этот регион классифицируется министерством иностранных дел Бельгии как "оранжевая зона", что означает, что бывшему премьер-министру, а ныне председателю Евросовета, придется изолироваться после возвращения в Бельгию.

Напомним, недавно вышла замуж также премьер Дании Метте Фредериксен, свадьба которой переносилось дважды, в частности, из-за коронавирусного кризиса.