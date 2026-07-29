Блок Мерца затвердив нового керівника фракції у Бундестазі після скандальної відставки

Парламентська фракція блоку ХДС/ХСС у Німеччині затвердила на спеціальному засіданні своїм новим керівником Торстена Фрая, близького соратника федерального канцлера Фрідріха Мерца та колишнього керівника відомства федерального канцлера.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За кандидатуру Фрая проголосували 91,9% присутніх: зі 185 відданих голосів 170 були на його підтримку.

Результати голосування очікувалися з особливою увагою. За традицією, очільники фракції ХДС/ХСС під час першого обрання зазвичай отримують понад 90% голосів, якщо йдеться про вибори без альтернативних кандидатів. Нижчий результат вважався б відчутним політичним ударом по новому керівнику.

52-річний Фрай вже після виборів до Бундестагу минулого року розглядався як кандидат на посаду голови фракції ХДС/ХСС, але потім Мерц запросив його очолити офіс канцлера. На цій посаді Фрая регулярно критикували: як члени урядової коаліції, так і федеральні землі звинувачували його в недостатній координації співпраці, хоча ситуація в останні місяці покращилася.

Тепер Фрай повертається у звичне середовище. Юрист є депутатом Бундестагу з 2013 року, де у 2021 році став парламентським секретарем під керівництвом голови фракції та лідера опозиції Мерца. Фрай добре знає роботу фракції і водночас вважається довіреною особою Мерца.

Однак на новій посаді він також повинен виправдати очікування депутатів від ХДС та ХСС, які вважають, що фракція має бути впевненим центром влади поряд із канцелярією. Вони очікують від Фрая, що, незважаючи на всю лояльність, він зможе чітко відстоювати свою позицію перед канцлером.

Нагадаємо, попередник Фрая на посаді Єнс Шпан 18 липня вирішив піти у відставку на тлі тиску через рішення завести дитину з допомогою сурогатної матері.

Відставка Шпана запустила процес часткового перезавантаження уряду Німеччини.

Раніше у середу президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно призначив трьох нових міністрів від Християнсько-демократичного союзу після кадрових перестановок в уряді канцлера Фрідріха Мерца.

Читайте детально на цю тему у статті: "Дитячі проблеми" команди Мерца: як перестановки в уряді запустили кризу в Німеччині.