Литва готова надіслати пожежників до Франції, де вирують лісові пожежі

Литва готова відправити пожежну команду до Франції, яка бореться з руйнівними лісовими пожежами.

Як пише "Європейська правда", про це заявив у середу прем'єр-міністр Міндаугас Сінкявічюс, його цитує LRT.

За словами прем'єр-міністра Литви, у разі потреби може бути залучено команду з 32 пожежників та рятувальників, а також п'ять автоцистерн для води. Наразі тривають консультації з французькою владою щодо конкретних потреб країни у допомозі.

"Якщо буде заявлено про таку потребу, ми зробимо свій внесок технікою та особовим складом разом із колегами з Департаменту пожежної безпеки та порятунку", – сказав Сінкявічюс.

Прем'єр-міністр зазначив, що Литва прагне підтримувати своїх партнерів під час криз і розраховує на аналогічну солідарність, коли допомога знадобиться їй самій.

З початку року у Франції внаслідок лісових пожеж вигоріли близько 115 тисяч гектарів землі. За словами посадовців, зараз пожежники щодня борються з десятками лісових пожеж, переважно в південно-західних та південних регіонах.

Нагадаємо, у середу президент Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з французьким президентом Емманюелем Макроном запропонував Франції допомогу у боротьбі з лісовими пожежами.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню відклав початок своєї відпустки через масштабні лісові пожежі, що тривають у країні, зокрема в департаменті Жиронда.

За песимістичними прогнозами, пожежі у регіоні не вдасться загасити аж до осені.