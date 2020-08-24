Правительство Германии считает, что Навального могли отравить

Федеральное правительство Германии считает весьма вероятным, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили.

Об этом на пресс-конференции в понедельник рассказал официальный представитель правительства страны Штеффен Зайберт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Die Zeit.

"Поскольку существует определенная вероятность отравления, защита (Навального) необходима", - заявил представитель правительства.

По его словам, в любом случае, федеральное правительство требует "полной прозрачности" при расследовании инцидента.

"Есть подозрение, что господин Навальный был отравлен, ведь, к сожалению, было несколько таких возможных случаев в новейшей российской истории", - сказал Зайберт.

Федеральный министр иностранных дел Хайко Маас высказался в Киеве более осторожно. Он сказал, что надо провести расследование и дождаться дополнительной информации, в том числе из клиники Charite, где оппозиционер сейчас находится на лечении.

44-летнего Навального эвакуировали в Германию по просьбе его жены и союзников, которые заявили, что опасаются попыток сокрытия доказательств со стороны российских властей.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что готовы помочь с лечением вероятно отравленного российского оппозиционера Алексея Навального.