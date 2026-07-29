У Швеції колишнього ІТ-консультанта війська визнали винним у шпигунстві на РФ

У Швеції визнали винним у спробі шпигунства на РФ та зобов’язали пройти психіатричне лікування ІТ-фахівця, який у минулому консультував шведську армію.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

29 липня суд у Стокгольмі визнав винним у спробі передати засекречену інформацію російській розвідці 34-річного ІТ-фахівця, який у 2018-2022 роках працював консультантом для шведської армії. Окрім того, у нього підтвердили серйозні проблеми з ментальним здоров’ям і зобов’язали пройти лікування.

Зокрема, чоловіка визнали винним у тому, що він у листопаді-грудні 2025 року під час поїздки до Москви спробував передати російським спецслужбам засекречену інформацію, до якої отримав доступ у період роботи.

Перед поїздкою він контактував з представниками ФСБ і військової розвідки та прагнув в обмін на ці дані отримати політичний притулок і російське громадянство. У межах розслідування знайшли у тому числі докази того, як він через ШІ-інструмент Claude генерував документ з аргументацією щодо отримання політичного захисту.

Зазначають, що чоловік є іранцем за походженням, але все життя прожив у Швеції.

Засуджений продовжує заперечувати звинувачення. В окремій гілці розслідування перевіряють підозри його причетності до підготовки вбивства, слідство у цій справі ще триває.

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