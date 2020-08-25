Переговоры Сербии и Косова в Вашингтоне перенесли на 4 сентября

Встречу лидеров Сербии и Косова в Вашингтоне с участием представителей Белого дома, анонсированную на 2 сентября, перенесли на 4 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач".

Советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен пригласил президента Сербии Александара Вучич и премьер-министра Косова Авдуллу Хоти в Вашингтон на встречу 4 сентября.

"Переговоры были перенесены на два дня, со 2 сентября, по организационным причинам. Соединенные Штаты заранее приветствуют эту важную беседу с президентом Сербии Вучичем и премьер-министром Косова Хоти. Верим, что прогресс в области экономических вопросов, включая создание рабочих мест и достижение экономического роста, является первым шагом в продвижении мирного процесса", - говорится в электронном письме "Радио Свобода", подписанном представителем Совета национальной безопасности Джоном Уллиотом от 22 августа.

По официальной информации, на встрече планируют обсуждать развитие экономических отношений Белграда и Приштины.

В то же время Вучич не исключает, что будут подписаны документы не только по экономическому блоку вопросов, в частности, из-за возможного присоединения к переговорам лично Дональда Трампа.

Перед этим встреча планировалась на 27 июня, но сорвалась в связи с обвинениями в военных преступлениях против президента Косова Хашима Тачи и бывшего спикера парламента Кадри Весели.

Премьер Косова Авдулла Хоти после этого сообщил, что вынужден вернуться в страну для разрешения ситуации и не сможет присутствовать в Вашингтоне.

После этого Вучич и Хоти встречались в Брюсселе 16 июля при посредничестве посланника ЕС Мирослава Лайчака. Эта встреча стала первой после 20 месяцев перерыва.

Лайчак, который является посредником в переговорах, сказал, что обе стороны сосредоточились на вопросах пропавших без вести и перемещенных лиц, а также на экономическом сотрудничестве.