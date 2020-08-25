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Каталонія заборонила зібрання за участі понад 10 людей

Вівторок, 25 серпня 2020, 13:19

Лідер Каталонії Кім Торра представив ряд нових обмежень, спрямованих на стримування поширення випадків коронавірусу в іспанському регіоні напередодні повернення учнів до школи у вересні. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

Нові заходи включають, серед іншого, заборону на громадські зібрання за участі понад 10 осіб - виняток становлять робочі зустрічі та мандрівки. 

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Крім того, місцева влада іншого іспанського регіону Мурсії ввела заборону на громадські зібрання за участі понад 6 осіб. Це не перші обмеження, які вводяться в регіоні останнім часом. У середині липня уряд Мурсії вирішив заборонити нічним барам і клубам приймати відвідувачів всередині. 

З моменту початку епідемії в березні в Іспанії підтверджено 405 тисяч випадків зараження коронавірусом. З минулого понеділка було виявлено 46 тисяч нових випадків.

Мадрид продовжує залишатися в епіцентрі кризи. Всього за тиждень там було зареєстровано 15 тисяч нових випадків

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