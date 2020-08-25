Каталония запретила собрания с участием более 10 человек
Лидер Каталонии Ким Торра представил ряд новых ограничений, направленных на сдерживание распространения коронавируса в испанском регионе накануне возвращения учеников в школу в сентябре.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.
Новые меры включают, среди прочего, запрет на общественные собрания с участием более 10 человек - исключение составляют рабочие встречи и путешествия.
Кроме того, местные власти другого испанского региона Мурсии ввели запрет на общественные собрания с участием более 6 человек. Это не первые ограничения, которые вводятся в регионе в последнее время. В середине июля правительство Мурсии решило запретить ночным барам и клубам принимать посетителей внутри.
С момента начала эпидемии в марте в Испании подтверждено 405 000 случаев заражения коронавирусом. С прошлого понедельника было обнаружено 46 000 новых случаев.
Мадрид продолжает оставаться в эпицентре кризиса. Всего за неделю там было зарегистрировано 15 000 новых случаев