У Кремлі не бачать приводу розслідувати отруєння Навального

Речник президента РФ Дмитрій Пєсков заявив, що Кремль поки не бачить приводу для початку розслідування обставин отруєння опозиціонера Алексєя Навального.

Про це Пєсков сказав на брифінгу 25 серпня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське інформаційне агентство "Интерфакс".

Для розслідування того, що сталося з Навальним, "повинен бути привід", сказав Пєсков. За його словами, лікарі спочатку повинні знайти речовину, що вплинула на політика, і встановити, що стало причиною цього стану.

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"Поки ми констатуємо перебування пацієнта в комі", - сказав прессекретар президента Росії.

Пєсков також назвав "порожнім шумом" звинувачення у тому, що Кремль і особисто Владімір Путін відповідають за отруєння політика.

"Ми не можемо ставитися серйозно до озвучених вами звинувачень. Ці звинувачення ніяк не можуть бути правдою", - сказав він.

Нагадаємо, у понеділок 24 серпня берлінська клініка Charite заявила, що результати обстеження російського опозиціонера Алексєя Навального вказують на його отруєння.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, канцлерка Німеччини Ангела Меркель і глава МЗС Німеччини заявили про необхідність прозорого розслідування щодо отруєння Навального.

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Нагадаємо, 20 серпня російський опозиційний політик Алексєй Навальний потрапив до реанімації – йому стало зле в літаку на рейсі з Томська до Москви. Його госпіталізували до омської лікарні, головлікар якої називав діагнозом Навального порушення обміну речовин. Водночас близькі та союзники припустили, що його отруїли.

44-річного Навального евакуювали в Німеччину цими вихідними на прохання його дружини і союзників, які заявили, що побоюються спроб приховування доказів отруєння з боку російської влади.

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