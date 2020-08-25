В Кремле не видят повода расследовать отравление Навального

Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не видит повода для начала расследования обстоятельств отравления оппозиционера Алексея Навального.

Об этом Песков сказал на брифинге 25 августа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское информационное агентство "Интерфакс".

Для расследования случившегося с Навальным "должен быть повод", сказал Песков. По его словам, врачи сначала должны найти вещество, воздействовавшее на политика, и установить, что стало причиной этого состояния.

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"Пока мы констатируем пребывания пациента в коме", - сказал пресс-секретарь президента России.

Песков также назвал "пустым шумом" обвинения в том, что Кремль и лично Владимир Путин отвечают за отравление политика.

"Мы не можем относиться серьезно к озвученным вами обвинениям. Эти обвинения никак не могут быть правдой", - сказал он.

Напомним, в понедельник 24 августа берлинская клиника Charite заявила, что результаты обследования российского оппозиционера Алексея Навального указывают на его отравление.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД Германии заявили о необходимости прозрачного расследования отравления Навального.

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Напомним, 20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию - ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Его госпитализировали в омскую больницу, главврач которой называл диагнозом Навального нарушение обмена веществ. В то же время близкие и союзники предположили, что его отравили.

44-летнего Навального эвакуировали в Германию в эти выходные по просьбе его жены и союзников, которые заявили, что опасаются попыток сокрытия доказательств отравления со стороны российских властей.