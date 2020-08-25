Руководство ЕС не может связаться с Лукашенко

Заместитель главы внешнеполитического ведомства ЕС Хельга Шмид рассказала о безрезультатных попытках руководства ЕС установить контакт с Александром Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси.

Об этом Шмид рассказала во вторник на внеочередном заседании комитета Европарламента по иностранным делам, посвященном ситуации в Беларуси, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TUT.by.

Шмид рассказала европарламентариям, что глава Европейского совета Шарль Мишель безрезультатно пытался выйти на связь с Лукашенко.

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"Глава Европейского совета пытался связаться с Лукашенко, что оказалось невозможным", - сказала она.

Шмид снова озвучила позицию ЕС по осуждению насилия против мирных демонстрантов и их незаконных задержаний, а также непризнания результатов президентских выборов

По ее словам, внешнеполитическое ведомство Евросоюза уже готовит точечные санкции против людей, ответственных за произвол милиции и фальсификации на выборах. Этот вопрос будет обсуждаться на совещании глав министерств иностранных дел стран ЕС 27 и 28 августа в Берлине.

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявляла, что Лукашенко отказался от всех запросов на телефонный звонок.

Стоит добавить, что, по данным СМИ, ЕС должен согласовать и утвердить санкционный список должностных лиц режима Лукашенко на следующей неделе. Самого Лукашенко в списке нет.

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