У КС Білорусі заявили, що опозиційна Координаційна рада є неконституційною 

У Конституційному суді Білорусі оголосили, що створена опозицією Координаційна рада є неконституційною.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на державне інформагентство БЕЛТА, про це заявив голова Конституційного суду Білорусі Петро Міклашевич.

"Конституція не передбачає можливості створення громадських органів та організацій, які мають право переглядати підсумки президентських виборів. Тому створення координаційної ради, яка визначила своєю метою перегляд виборів президента Білорусі не в порядку, визначеному Конституцією та виборчим законодавством, є неконституційним", - заявив Міклашевич.

Він зауважив, що право розглядати питання, пов’язані з оскарженням результатів виборів, мають лише два державних органи - Центральна виборча комісія та Верховний суд.

Нагадаємо, 20 серпня стало відомо, що Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу щодо Координаційної ради. Справу порушили за статтею "Заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь". Максимальні санкції за цією статтею передбачають до п'яти років позбавлення волі.

ЄС закликав владу Білорусі закрити справу.

Низку членів Координаційної ради викликають на допит до Слідкому Білорусі. Серед них - лауреатка Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич.

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