Ще одного білоруського дипломата звільнили за підтримку протестів 

За публічну підтримку протестів відкликали та звільнили з міністерства закордонних справ третього секретаря посольства Білорусі в Індії Андрія Місюру.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".

"Дорогі мої сябри, рідні душі, партнери. Це мій останній день у ролі білоруського дипломата у Делі. Моя столиця відкликає мене, у цій ролі моя служба закінчилася", - заявив він у відеозверненні, оприлюдненому 21 серпня.

Андрій Місюра відкрито підтримав протести, висловивши підтримку акції солідарності у Делі, схвально відгукнувся про співвітчизників з Бярози, які виходили на "ланцюги солідарності", та встановив на своє фото у Facebook рамку з біло-червоно-білим прапором.

Як повідомлялося раніше, сьогодні Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, підписав указ про звільнення з посади посла Білорусі в Словаччині Ігоря Лещені - першого дипломата, який публічно підтримав протести.

За "грубе порушення посадових обов’язків" звільнили також двох співробітників МЗС Білорусі у Мінську, які вийшли на пікет на сходи відомства - В’ячеслава Казаченка, начальника історико-архівного відділу МЗС, та заступницю начальника управління євразійської інтеграції Олену Копаневу.