Еще одного белорусского дипломата уволили за поддержку протестов

За публичную поддержку протестов отозвали и уволили из Министерства иностранных дел третьего секретаря посольства Беларуси в Индии Андрея Мисюру.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

"Дорогие мои сябры, родные души, партнеры. Это мой последний день в качестве белорусского дипломата в Дели. Моя столица отзывает меня, в этой роли моя служба закончилась", - заявил он в видеообращении, опубликованном 21 августа.

Андрей Мисюра открыто поддержал протесты, выразив поддержку акции солидарности в Дели, одобрительно отозвался о соотечественниках из Березы, которые выходили на "цепи солидарности", и установил на свое фото в Facebook рамку с бело-красно-белым флагом.

Как сообщалось ранее, сегодня Александр Лукашенко, который выполняет обязанности президента Беларуси, подписал указ об освобождении от должности посла Беларуси в Словакии Игоря Лещени - первого дипломата, который публично поддержал протесты.

За "грубое нарушение должностных обязанностей" уволили также двух сотрудников МИД Беларуси в Минске, которые вышли на пикет на лестницу ведомства - Вячеслава Казаченко, начальника историко-архивного отдела МИД, и замначальника управления евразийской интеграции Елену Копаневу.