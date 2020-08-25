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В Гаазі почався розгляд апеляції засудженого за геноцид в Сребрениці Младича

Вівторок, 25 серпня 2020, 15:46

Трибунал ООН в Гаазі у вівторок розпочав розгляд апеляції колишнього командира боснійських сербів Ратко Младича, який був засуджений до довічного ув'язнення за геноцид і злочини проти людяності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

77-річний Младич відбуває довічне ув’язнення після того, як в листопаді 2017 року трибунал ООН з військових злочинів в колишній Югославії визнав його винним за 10 звинуваченнями, включаючи геноцид, вбивство, судове переслідування, примусову депортацію.

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Младич, зокрема, був визнаний винним за його роль у геноциді і вбивстві 8 тисяч мусульман у Сребрениці, а також у вчиненні злочинів проти людяності під час облоги Сараєво, в результаті якої 11 тисяч мирних жителів загинули від обстрілів та снайперського вогню.

На початку дводенних слухань головуюча суддя Пріска Ньямбе заявила, що Младич висунув дев'ять підстав для апеляції з проханням про його виправдання або перегляд справи.

Прокуратура заявляє, що вирок Младичу повинен залишитися в силі, і він також повинен бути визнаний винним за 11-м звинуваченням - геноцид проти боснійців і хорватів в п'яти муніципалітетах Боснії в 1992 році.

Младич був командиром сербської армії у війні в Боснії в 1992-95 роках. Його заарештували у 2011 році в Сербії, а потім екстрадували до Гааги. Суд у його справі почався у травні 2012 року.

Судді ще не призначили дату винесення рішення. Очікується, що це станеться в 2021 році.

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