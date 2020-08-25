В Гааге началось рассмотрение апелляции осужденного за геноцид в Сребренице Младича

Трибунал ООН в Гааге во вторник начал рассмотрение апелляции бывшего командира боснийских сербов Ратко Младича, который был приговорен к пожизненному заключению за геноцид и преступления против человечности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

77-летний Младич отбывает пожизненное заключение после того, как в ноябре 2017 года трибунал ООН по военным преступлениям в бывшей Югославии признал его виновным по 10 обвинениям, включая геноцид, убийство, судебное преследование, принудительной депортации.

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Младич, в частности, был признан виновным за его роль в геноциде и убийстве 8000 мусульман в Сребренице, а также в совершении преступлений против человечности во время осады Сараево, в результате которой 11 000 мирных жителей погибли от обстрелов и снайперского огня.

В начале двухдневных слушаний председательствующая судья Приска Ньямбе заявила, что Младич выдвинул девять оснований для апелляции с просьбой о его оправдании или пересмотре дела.

Прокуратура заявляет, что приговор Младичу должен остаться в силе, и он также должен быть признан виновным по 11-м обвинению - геноцид против боснийцев и хорватов в пяти муниципалитетах Боснии в 1992 году.

Младич был командиром сербской армии в войне в Боснии в 1992-95 годах. Его арестовали в 2011 году в Сербии, а затем экстрадировали в Гаагу. Суд по его делу начался в мае 2012 года.

Судьи еще не назначили дату вынесения решения. Ожидается, что это произойдет в 2021 году.