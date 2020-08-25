Франція вимагає прозорого розслідування отруєння Навального

Міністерство закордонних справ Франції закликало у вівторок провести незалежне та прозоре розслідування отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального.

Про це йдеться у заяві представника МЗС Франції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Франція висловлює глибоку стурбованість цим злочинним актом, скоєним проти одного з основних гравців російського політичного життя", - заявив заступник директора з питань преси у французькому МЗС.

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За його словами, Париж вважає "необхідним, щоб російська влада швидко і прозоро провела розслідування, яке дозволить встановити обставини вчинення цього акту".

Франція вважає, що "винні повинні бути встановлені і притягнуті до відповідальності".

Президент Франції Еммануель Макрон минулого тижня заявив, що Франція готова надати Навальному всю необхідну допомогу, включаючи притулок.

Нагадаємо, у понеділок 24 серпня берлінська клініка Charite заявила, що результати обстеження російського опозиціонера Алексєя Навального вказують на його отруєння.

Реагуючи на цю заяву, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, канцлерка Німеччини Ангела Меркель і глава МЗС Німеччини заявили про необхідність прозорого розслідування отруєння Навального.

Кремль заявив, що поки не бачить приводу для початку такого розслідування.