Франция требует прозрачного расследования отравления Навального

Министерство иностранных дел Франции призвало во вторник провести независимое и прозрачное расследование отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом говорится в заявлении представителя МИД Франции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Франция выражает глубокую обеспокоенность этим преступным актом, совершенным против одного из основных игроков российской политической жизни", - заявил заместитель директора по печати во французском МИД.

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По его словам, Париж считает "необходимым, чтобы российские власти быстро и прозрачно провели расследование, которое позволит установить обстоятельства совершения этого акта".

Франция считает, что "виновные должны быть установлены и привлечены к ответственности".

Президент Франции Эммануэль Макрон на прошлой неделе заявил, что Франция готова предоставить Навальному всю необходимую помощь, включая убежище.

Напомним, в понедельник 24 августа берлинская клиника Charite заявила, что результаты обследования российского оппозиционера Алексея Навального указывают на его отравлении.

Реагируя на это заявление, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД Германии заявили о необходимости прозрачного расследования отравления Навального.

Кремль заявил, что пока не видит повода для начала такого расследования.