Finnair cкоротить до 1000 працівників через наслідки пандемії
Середа, 26 серпня 2020, 14:02
Фінська авіакомпанія Finnair оголосила, що скоротить до 1000 працівників у зв’язку зі збитками внаслідок пандемії коронавірусу.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Airlive.
Finnair розпочинає перемовини про співпрацю у зв’язку з планами скоротити близько тисячі робочих місць та тимчасово звільнити ще частину.
Загалом зміни торкнуться близько 2800 людей, які працюють в авіакомпанії у Фінляндії.
Крім того, Finnair вирішила продати один свій літак Airbus A350-900.
Нагадаємо, раніше Єврокомісія схвалила план уряду Німеччини щодо допомоги авіакомпанії Lufthansa у зв'язку з пандемією на 9 млрд євро та KLM від уряду Нідерландів на 3,4 млрд євро.
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