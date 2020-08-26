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Finnair cкоротить до 1000 працівників через наслідки пандемії

Середа, 26 серпня 2020, 14:02

Фінська авіакомпанія Finnair оголосила, що скоротить до 1000 працівників у зв’язку зі збитками внаслідок пандемії коронавірусу. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Airlive.

Finnair розпочинає перемовини про співпрацю у зв’язку з планами скоротити близько тисячі робочих місць та тимчасово звільнити ще частину. 

Загалом зміни торкнуться близько 2800 людей, які працюють в авіакомпанії у Фінляндії. 

Крім того, Finnair вирішила продати один свій літак Airbus A350-900. 

Нагадаємо, раніше Єврокомісія схвалила план уряду Німеччини щодо допомоги авіакомпанії Lufthansa у зв'язку з пандемією на 9 млрд євро та KLM від уряду Нідерландів на 3,4 млрд євро. 

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