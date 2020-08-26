Finnair cкоротить до 1000 працівників через наслідки пандемії

Фінська авіакомпанія Finnair оголосила, що скоротить до 1000 працівників у зв’язку зі збитками внаслідок пандемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Airlive.

Finnair розпочинає перемовини про співпрацю у зв’язку з планами скоротити близько тисячі робочих місць та тимчасово звільнити ще частину.

Загалом зміни торкнуться близько 2800 людей, які працюють в авіакомпанії у Фінляндії.

Крім того, Finnair вирішила продати один свій літак Airbus A350-900.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія схвалила план уряду Німеччини щодо допомоги авіакомпанії Lufthansa у зв'язку з пандемією на 9 млрд євро та KLM від уряду Нідерландів на 3,4 млрд євро.