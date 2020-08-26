Finnair из-за последствий пандемии сократит 1000 работников
Среда, 26 августа 2020, 14:02
Финская авиакомпания Finnair объявила, что сократит около 1000 работников в связи с убытками вследствие пандемии коронавируса.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Airlive.
Finnair начинает переговоры о сотрудничестве в связи с планами сократить около тысячи рабочих мест и временно освободить еще часть.
В целом изменения коснутся около 2800 человек, которые работают в авиакомпании в Финляндии.
Кроме того, Finnair решила продать один свой самолет Airbus A350-900.
Напомним, ранее Еврокомиссия одобрила план правительства Германии о помощи авиакомпании Lufthansa в связи с пандемией на 9 млрд евро и KLM от правительства Нидерландов на 3,4 млрд евро.
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