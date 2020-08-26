Finnair из-за последствий пандемии сократит 1000 работников

Финская авиакомпания Finnair объявила, что сократит около 1000 работников в связи с убытками вследствие пандемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Airlive.

Finnair начинает переговоры о сотрудничестве в связи с планами сократить около тысячи рабочих мест и временно освободить еще часть.

В целом изменения коснутся около 2800 человек, которые работают в авиакомпании в Финляндии.

Кроме того, Finnair решила продать один свой самолет Airbus A350-900.

Напомним, ранее Еврокомиссия одобрила план правительства Германии о помощи авиакомпании Lufthansa в связи с пандемией на 9 млрд евро и KLM от правительства Нидерландов на 3,4 млрд евро.