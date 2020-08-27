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У Білорусі на протестах у середу затримали більше 30 осіб, серед них журналіста - правозахисники

Четвер, 27 серпня 2020, 11:12

У середу на акціях протесту у Мінську та інших містах Білорусі затримали більше 30 осіб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".

Список затриманих на площі Незалежності у Мінську, опублікований на сайті центру, зараз налічує 26 людей, спершу повідомляли про 19. Більшість затриманих доставили до РУВС Радянського району Мінська, частину - до РУВС Жовтневого району.

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Артема Ляву затримали вже після акції на одній з прилеглих вулиць, коли він повернувся до свого припаркованого авто, та відвезли у відділок міліції, де протримали усю ніч. Також обшукали його авто і телефон. О 7 ранку журналіста відпустили, не склавши протокол.

Поодинокі затримані є також у Бресті, Вітебську та декількох інших містах.

Нагадаємо, напередодні силовики розігнали акцію перед Червоним костелом в Мінську

Як повідомлялося раніше, ЄС та Канада спільно закликали Білорусь погодитися на візит керівництва ОСБЄ для сприяння діалогу задля вирішення кризи в країні. 

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