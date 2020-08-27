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В Беларуси на протестах в среду задержали более 30 человек, среди них журналиста - правозащитники

Четверг, 27 августа 2020, 11:12

В среду на акциях протеста в Минске и других городах Беларуси задержали более 30 человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

Список задержанных на площади Независимости в Минске, опубликованный на сайте центра, сейчас насчитывает 26 человек, сначала сообщали о 19 Большинство задержанных доставили в РУВД Советского района Минска, часть - в РУВД Октябрьского района.

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Артема Ляву задержали уже после акции на одной из прилегающих улиц, когда он вернулся к своему припаркованного авто, и отвезли в отделение милиции, где продержали всю ночь. Также обыскали его авто и телефон. В 7 утра журналиста отпустили, и не составив протокол.

Одиночные задержаны также в Бресте, Витебске и нескольких других городах.

Напомним, накануне силовики разогнали акцию перед Красным костелом в Минске.

Как сообщалось ранее, ЕС и Канада совместно призвали Беларусь согласиться на визит руководства ОСБЕ для содействия диалогу для решения кризиса в стране.

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