Глава МЗС Франції здивований, чому РФ "не грає прозоро" у справі Навального

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан здивований тим, що Росія не дотримується прозорого підходу в справі про можливе отруєння опозиціонера Алексєя Навального.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Він додав, що міністри закордонних справ Європейського Союзу обговорять це питання на цьому тижні.

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"Я не розумію, чому росіяни не грають в прозору гру, тому що це в їхніх інтересах", - сказав Ле Дріан в ефірі радіо RTL.

"Це злочин. Росії необхідно взяти на себе ініціативу з проведення прозорого розслідування, і коли винні будуть знайдені - використати це як урок (для інших), бо отруєння відбувається вже не вперше", - сказав французький дипломат.

Кремль у середу висловив сподівання, що хвороба Навального не зашкодить відносинам Росії з Заходом.

Міністри закордонних справ Євросоюзу зустрічаються в четвер і п'ятницю в Берліні. Ле Дріан сказав, що справа Навального буде обговорюватися на зустрічі.

Навальний перебуває в медичній комі в берлінській лікарні, куди його доставили літаком в суботу після того, як він втратив свідомість під час польоту в Росії.

Німецька клініка заявила, що попереднє медичне обстеження вказує на отруєння політика. Російські лікарі спростовували цей діагноз.