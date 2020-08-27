Глава МЗС Франції здивований, чому РФ "не грає прозоро" у справі Навального
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан здивований тим, що Росія не дотримується прозорого підходу в справі про можливе отруєння опозиціонера Алексєя Навального.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
Він додав, що міністри закордонних справ Європейського Союзу обговорять це питання на цьому тижні.
"Я не розумію, чому росіяни не грають в прозору гру, тому що це в їхніх інтересах", - сказав Ле Дріан в ефірі радіо RTL.
"Це злочин. Росії необхідно взяти на себе ініціативу з проведення прозорого розслідування, і коли винні будуть знайдені - використати це як урок (для інших), бо отруєння відбувається вже не вперше", - сказав французький дипломат.
Кремль у середу висловив сподівання, що хвороба Навального не зашкодить відносинам Росії з Заходом.
Міністри закордонних справ Євросоюзу зустрічаються в четвер і п'ятницю в Берліні. Ле Дріан сказав, що справа Навального буде обговорюватися на зустрічі.
Навальний перебуває в медичній комі в берлінській лікарні, куди його доставили літаком в суботу після того, як він втратив свідомість під час польоту в Росії.
Німецька клініка заявила, що попереднє медичне обстеження вказує на отруєння політика. Російські лікарі спростовували цей діагноз.