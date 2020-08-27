Глава МИД Франции удивлен, почему РФ "не играет прозрачно" в деле Навального

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан удивлен тем, что Россия не придерживается прозрачного подхода в деле о возможном отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Он добавил, что министры иностранных дел Европейского Союза обсудят этот вопрос на этой неделе.

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"Я не понимаю, почему русские не играют в прозрачную игру, ведь это в их интересах", - сказал Ле Дриан в эфире радио RTL.

"Это преступление. России необходимо взять на себя инициативу по проведению прозрачного расследования, и когда виновные будут найдены - использовать это как урок (для других), так как отравления происходят уже не в первый раз", - сказал французский дипломат.

Кремль в среду выразил надежду, что болезнь Навального не повредит отношениям России с Западом.

Министры иностранных дел Евросоюза встречаются в четверг и пятницу в Берлине. Ле Дриан сказал, что дело Навального будет обсуждаться на встрече.

Навальный находится в медицинской коме в берлинской больнице, куда его доставили самолетом в субботу после того, как он потерял сознание во время полета в России.

Немецкая клиника заявила, что предварительное медицинское обследование указывает на отравление политика. Российские врачи опровергали этот диагноз.