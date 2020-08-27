В Італії здійнялась хвиля нападів на поліцейських, що контролюють масковий режим

Італійська поліція повідомила про збільшення хвилі нападів на офіцерів, які контролюють дотримання громадянами маскового режиму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

У вівторок ввечері 22-річний італієць напав на поліцейських біля фонтану Треві в Римі, в результаті чого в одного офіцера була зламана рука, двоє інших отримали легкі травми. Чоловіку пред'явили звинувачення в спротиві під час затримання і нанесенні тілесних ушкоджень посадовій особі.

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Це був останній із серії інцидентів, коли поліція Італії зазнала нападу з боку людей, що відмовляються дотримуватися коронавірусних правил.

Рано вранці в неділю двоє поліцейських в іншій частині Рима отримали травми і потрапили в лікарню - їх побила група молодих людей, з якими поліція говорила про носіння масок. Після інциденту трьом людям у віці від 20 до 25 років були висунуті звинувачення.

"Мене дуже турбує атмосфера нетерпимості до роботи поліції останнім часом в різних італійських містах", - сказав глава італійської поліції Франко Габриелли італійській газеті La Nazione після того, як на патрульних поліцейських напала група молодих людей в місті Маса у Тоскані раніше цього тижня.

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Хвиля нападів відбулася незабаром після того, як поліція почала штрафувати на 400 євро людей, які не носять маски в громадських місцях просто неба у нічний час. 21 серпня в Римі штраф виписали чоловіку, який заявив поліції, що "COVID-19 не існує".

Відповідно до італійських правил, маски для обличчя необхідно постійно носити в громадському транспорті і в громадських закритих приміщеннях. Вони також є обов'язковими в жвавих або багатолюдних місцях просто неба з 18:00 до 6:00.

Правила носіння масок були посилені в середині серпня, оскільки кількість нових заражень в Італії знову почала зростати.