В Италии поднялась волна нападений на полицейских, контролирующих масочный режим
Итальянская полиция сообщила об увеличении волны нападений на офицеров, которые контролируют соблюдение гражданами масочного режима.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.
Во вторник вечером 22-летний итальянец напал на полицейских у фонтана Треви в Риме, в результате чего у одного офицера была сломана рука, двое других получили легкие травмы. Мужчине предъявили обвинение в сопротивлении при задержании и нанесении телесных повреждений должностному лицу.
Это был последний из серии инцидентов, когда полиция Италии подверглась нападению со стороны людей, которые отказываются соблюдать коронавирусные правила.
Рано утром в воскресенье двое полицейских в другой части Рима получили травмы и попали в больницу - их избила группа молодых людей, с которыми полиция говорила о ношении масок. После инцидента трем людям в возрасте от 20 до 25 лет были выдвинуты обвинения.
"Меня очень беспокоит атмосфера нетерпимости к работе полиции в последнее время в различных итальянских городах", - сказал глава итальянской полиции Франко Габриэлли итальянской газете La Nazione после того, как на патрульных полицейских напала группа молодых людей в городе Масса в Тоскане ранее на этой неделе.
Волна нападений произошла вскоре после того, как полиция начала штрафовать на 400 евро людей, которые не носят маски в общественных местах под открытым небом в ночное время. 21 августа в Риме штраф выписали мужчине, который заявил полиции, что "COVID-19 не существует".
Согласно итальянским правилам, маски для лица необходимо постоянно носить в общественном транспорте и в общественных помещениях. Они также являются обязательными в живых или многолюдных местах под открытым небом с 18:00 до 6:00.
Правила ношения масок были усилены в середине августа, поскольку количество новых заражений в Италии снова начало расти.