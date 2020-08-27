Лукашенко заявил, что не отдаст Польше Гродненскую область

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, заявил, что против страны началась "дипломатическая бойня на высшем уровне" и пообещал не отдавать Польше Гродненскую область.

Об этом он заявил на совещании по развитию важнейших организаций Министерства промышленности, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

"Мы сегодня имеем в наличии определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражены этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне", - сказал Лукашенко.

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Он отметил, что "неустоявшиеся соседи" Беларуси не только открыто заявляют о своей позиции относительно повторных выборов, но и начинают вмешиваться во внутренние дела страны. "Налицо дипломатическая война", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что Беларусь вынуждена тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые воинские части.

"Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже открыто говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю точно", - сказал Лукашенко.

Напомним, 20 августа Министерство обороны Польши заявило, что отслеживает перемещения войск в Беларуси и находится в постоянном контакте с союзниками по НАТО по этому вопросу.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал в интервью Euronews, что на месте Александра Лукашенко он дал бы согласие на повторные выборы.