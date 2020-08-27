Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Кабмин закроет границы на день раньше, но согласился на новые исключения

Украина подтвердила, что присоединилась к заявлению ЕС о нечестности выборов в Беларуси

Кабмин обещает расширить категории иностранцев, которым разрешат въезд после закрытия границы

МИД Польши вызвал посла Беларуси после заявления Лукашенко






Кабмин закроет границы на день раньше, но согласился на новые исключения

Четверг, 27 августа 2020, 21:10

Запрет въезда на территорию Украин иностранных граждан наберет силу в ночь на 28 августа, тогда как ранее планировалось - на день позже.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт украинского правительства, соответствующее решение Кабинет министров принял на своем внеочередном заседании 27 августа

Ограничения будут действовать с 00:00 часов 28 августа до 00:00 часов 28 сентября. Ранее передбачаося, что ограничения вступит в силу на день позже - с 29 августа. Также запрет где есть для граждан всех стран, вне зависимости от стабильностью эпидемиологической ситуации.

В то же время правительство прописал ряд исключений. В частности, право въезда на территорию Украины в ближайший месяц будут иностранцы, которые являются родственниками первой линии граждан Украины, имеющие вид на постоянное или временное проживание или официальный действующее разрешение на работу в Украине, являются техническими специалистами, прибывающих в Украину по приглашению представителей украинских предприятий, прибывающих в страну с целью обучения, лечения, члены официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, или находятся для участия в спортивных соревнованиях.

Также разрешен транзит по территории Украины для иностранцев, при условии, что они могут подтвердить свой выезд за границу в течение двух суток.

Условием для въезда на территорию Украины для является страховой полис для покрытия возможных расходов, связанных с лечением СОVID-19 и обсервацией.

Также въехать смогут также водители и / или члены экипажа грузовых транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных, морских и речных судов, члены поездных и локомотивных бригад; деятели культуры, прибывающих по приглашению учреждения культуры; инструкторы вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира"; спортсмены, прибывающих для участия в соревнованиях; лица, осуществляющие перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации лица, прибывающие на лечение.

Еще одна новация - разрешен въезд иностранцам, которые признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите. Очевидно, эта норма в первую очередь касается граждан Беларуси, которых преследуют за участие в анти властных протестах. Для большинства из них Украина остается чуть ли не единственной возможностью покинуть страну.

Напомним, в четверг правительство решило на месяц ограничить въезд иностранцев в Украину - чтобы предотвратить быстрое распространение коронавируса. Однако позже  премьер-министр Денис Шмыгаль.анонсировал расширение перечня исключений.

По данным многочисленных источников "Европейской правды", эти ограничения вводятся правительством с целью предотвращения массовому паломничеству в Украине хасидов для празднования Рош Ха-Шана, который в этом году отмечается 19-20 сентября.

Подробнее об этих ограничениях - читайте в статье: Разрушить семьи, наказать инвесторов: чем грозит закрытие границ Украины для иностранцев.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Кабмин
powered by lun.ua