Кабмин закроет границы на день раньше, но согласился на новые исключения

Запрет въезда на территорию Украин иностранных граждан наберет силу в ночь на 28 августа, тогда как ранее планировалось - на день позже.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт украинского правительства, соответствующее решение Кабинет министров принял на своем внеочередном заседании 27 августа

Ограничения будут действовать с 00:00 часов 28 августа до 00:00 часов 28 сентября. Ранее передбачаося, что ограничения вступит в силу на день позже - с 29 августа. Также запрет где есть для граждан всех стран, вне зависимости от стабильностью эпидемиологической ситуации.

В то же время правительство прописал ряд исключений. В частности, право въезда на территорию Украины в ближайший месяц будут иностранцы, которые являются родственниками первой линии граждан Украины, имеющие вид на постоянное или временное проживание или официальный действующее разрешение на работу в Украине, являются техническими специалистами, прибывающих в Украину по приглашению представителей украинских предприятий, прибывающих в страну с целью обучения, лечения, члены официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, или находятся для участия в спортивных соревнованиях.

Также разрешен транзит по территории Украины для иностранцев, при условии, что они могут подтвердить свой выезд за границу в течение двух суток.

Условием для въезда на территорию Украины для является страховой полис для покрытия возможных расходов, связанных с лечением СОVID-19 и обсервацией.

Также въехать смогут также водители и / или члены экипажа грузовых транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных, морских и речных судов, члены поездных и локомотивных бригад; деятели культуры, прибывающих по приглашению учреждения культуры; инструкторы вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира"; спортсмены, прибывающих для участия в соревнованиях; лица, осуществляющие перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации лица, прибывающие на лечение.

Еще одна новация - разрешен въезд иностранцам, которые признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите. Очевидно, эта норма в первую очередь касается граждан Беларуси, которых преследуют за участие в анти властных протестах. Для большинства из них Украина остается чуть ли не единственной возможностью покинуть страну.

Напомним, в четверг правительство решило на месяц ограничить въезд иностранцев в Украину - чтобы предотвратить быстрое распространение коронавируса. Однако позже премьер-министр Денис Шмыгаль.анонсировал расширение перечня исключений.

По данным многочисленных источников "Европейской правды", эти ограничения вводятся правительством с целью предотвращения массовому паломничеству в Украине хасидов для празднования Рош Ха-Шана, который в этом году отмечается 19-20 сентября.

Подробнее об этих ограничениях - читайте в статье: Разрушить семьи, наказать инвесторов: чем грозит закрытие границ Украины для иностранцев.