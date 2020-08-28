США закликали Білорусь погодитися на посередництво ОБСЄ для виходу з кризи

США закликали владу Білорусі погодитися на пропозицію керівництва ОБСЄ про посередництво задля вирішення кризи в країні, що виникла після президентських виборів.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник держсекретаря США Стівен Біган.

"Дякуємо Еді Рамі (прем’єру Албанії, яка наразі головує в ОБСЄ. - Прим.ред.) за ініціативу та закликаємо владу Білорусі прийняти його пропозицію щодо взаємодії всіх залучених сторін. У Білорусі необхідний відкритий і конструктивний діалог", - заявив він.

Нагадаємо, 18 серпня головування ОБСЄ - Албанія та Швеція - запропонували відвідати Білорусь для зустрічей з представниками влади і опозиції.

Напередодні із закликом до Білорусі погодитися на посередництво ОБСЄ звернулися ЄС та Канада.