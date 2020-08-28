США призвали Беларусь согласиться на посредничество ОБСЕ для выхода из кризиса

США призвали власти Беларуси согласиться на предложение руководства ОБСЕ о посредничестве для разрешения кризиса в стране, возникшего после президентских выборов.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил заместитель госсекретаря США Стивен Биган.

"Спасибо Эди Раме (премьеру Албании, председательствующей в ОБСЕ. - Прим.ред.) за инициативу и призываем власти Беларуси принять его предложение по взаимодействию всех вовлеченных сторон. В Беларуси необходим открытый и конструктивный диалог", - заявил он.

Напомним, 18 августа председательства ОБСЕ - Албания и Швеция - предложили посетить Беларусь для встреч с властями и оппозицией.

Накануне с призывом к Беларуси согласиться на посредничество ОБСЕ обратились ЕС и Канада.

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