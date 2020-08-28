Ексглава МЗС вважає, що зняття частини санкцій проти Росії не буде катастрофою

Колишній посол України в НАТО і ексглава МЗС Вадим Пристайко виступив проти "фетишизації" санкцій, він вважає, що скасування їх частини не буде катастрофою

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Пристайко зазначив, що ніколи не підтримував логіку, за якою Україна не може відмовитися від Мінських угод як таких, що себе вичерпали, через те, що в такому випадку Захід відмовиться від санкцій.

Він наголосив, що в самих Мінських угодах не прописані ніякі санкції.

"Так, ризик є, я це усвідомлюю, тому це має бути рішення голови держави. Але якщо буде вибір між виживанням держави та виконанням до кінця "Мінська", то очевидно що є пріоритетом", - заявив Пристайко.

"Якщо через це скасують частину санкцій, то це неприємно, але це не проблема. Якщо Росія у відповідь вийде зі столу переговорів – то зовсім неприємно. Але і це ще не кінець світу. Адже все залежить від того, якою є наша з вами мета", - зазначив він.

За словами Пристайка, те, що Росії боляче, ще не робить Україні краще. При цьому, зазначив він, "споживчий" вплив санкцій, який відчувають росіяни, вплив санкцій на олігархів в системі ухвалення рішень в РФ не відчувається.

"Натомість є дійсно важливий вимір санкцій. Він стосується майбутнього Росії", - зазначив дипломат.

"Майбутнє Росії обмежується технологіями. Існують сили в Росії, які розуміють, що не вийде побудувати свій інтернет, "Чебурашку", чи як вони там збираються його назвати. Які вголос кажуть: "Ми не можемо отримати технології глибоководного буріння, сучасні матеріалознавчі чи якісь інші технології, а без цих технологій ми стаємо країною третього світу. Ось це – те, що в санкціях дійсно важливе", - пояснив він.

Нагадаємо, Вадим Пристайко виступив з думкою, що у разі провалу Мінських угод і сценарію з миротворцями Україні слід тимчасово відмовитися від ідеї повернення контролю на Донбасі, особливо якщо на кону стоятиме західний вектор розвитку держави.

МЗС вже відмежувалося від цієї позиції.

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